Riassunto: Energy Vault fornirà alla società di energia rinnovabile di proprietà dello Governo di Victoria un sistema di accumulo di energia a batteria da 100 MW/200 MWh

Il sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) del progetto State Electricity Commission (SEC) Renewable Energy Park - Horsham costituirà una soluzione di accumulo di energia flessibile e a livello di rete, per sostenere una fornitura di energia rinnovabile conveniente e affidabile a più di 50.000 abitazioni australiane, migliorando al contempo la stabilità della rete

La collaborazione costituisce un'ulteriore espansione della presenza commerciale in rapida crescita di Energy Vault sul mercato australiano, dopo l'aggiudicazione annunciata in precedenza di progetti per un totale di 1,9 GWh di accumulo di energia.

WESTLAKE VILLAGE, California e MELBOURNE, Australia--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" o l'"Azienda"), leader globale nelle soluzioni di accumulo di energia sostenibile, ha annunciato oggi un accordo con la società di energia rinnovabile di proprietà del Governo dello Stato di Victoria, la State Electricity Commission (SEC), per la fornitura e l'integrazione di un sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) da 100 MW/200 MWh presso il SEC Renewable Energy Park - Horsham, nello Stato di Victoria.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

