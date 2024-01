Riassunto: Energy Vault espande la sua presenza globale nel settore dell’immagazzinamento di energia potenziale gravitazionale con un accordo di concessione in licenza e corresponsione di royalty della durata di 10 anni che interessa l’Africa meridionale

La concessione in licenza è stata stipulata con GESSOL (Pty), un consorzio sud africano consistente di WBHO, una delle più grandi aziende sud africane di servizi di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC, Engineering, Procurement & Construction) quotata in borsa (JSE: WBO), iX Engineers e Sizana Solutions

L’accordo prevede ricavi basati sulla licenza pluriennale e un ulteriore flusso di ricavi basato su royalty derivanti da sviluppi di progetti in Sud Africa e nella più ampia regione SADC (Southern African Development Community) composta da 16 Stati membri

La licenza prevede l’uso esclusivo del portafoglio di tecnologie avanzate di immagazzinamento dell’energia potenziale gravitazionale sviluppate da Energy Vault e della piattaforma software VaultOS™, con lo scopo di immagazzinare l’energia in impianti di utenza, minerari, di micro reti elettriche/IPP (produttori indipendenti di energia elettrica) e di più vasti settori industriali al fine di soddisfare i requisiti di immagazzinamento dell’energia della regione oltre a conseguirne gli obiettivi di sostenibilità

Si prevede che il mercato totale di possibile interesse a livello regionale per l’immagazzinamento di energia supererà i 125 GWh sino al 2035, il che comporta un potenziale di mercato pari a vari miliardi di dollari per progetti EPC e associati flussi di royalty per la costruzione di sistemi di immagazzinamento di energia nella regione SADC dei 16 Stati membri

WESTLAKE VILLAGE, California e CAPE TOWN, Sud Africa–(BUSINESS WIRE)–Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault” o la “Società”), una delle principali aziende nello sviluppo di soluzioni sostenibili per l’immagazzinamento di energia per reti elettriche, oggi ha annunciato di avere siglato un nuovo accordo di concessione in licenza e corresponsione di royalty con la regione SADC (Southern African Development Community).





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

