Riassunto: Energy Vault e Korea Zinc annunciano una collaborazione strategica nello stoccaggio di energia, compreso un investimento da 50 milioni di dollari USA

La sottoscrizione di un nuovo investimento aumenta il già annunciato PIPE da $100 milioni a $150 milioni assieme all’accordo con Energy Vault per diventare una società quotata grazie alla fusione con Novus Capital Corporation II

La collaborazione strategica formata con Sun Metals, un’azienda interamente controllata da Korea Zinc, incentrata sullo sviluppo futuro a partire dalla metà del 2022 della tecnologia software proprietaria di Energy Vault per la gestione energetica e lo stoccaggio di energia a sostegno della decarbonizzazione delle operazioni di raffinazione dello zinco di Sun Metals

Assieme all’impegno PIPE da $50 milioni di Korea Zinc, è stato soddisfatto circa il 90% della condizione minima di disponibilità in contanti

LUGANO, Svizzera, WESTLAKE VILLAGE, Calif., SEOUL, Corea del Sud e STUART, Australia–(BUSINESS WIRE)–Energy Vault, Inc.(Energy Vault), la società che sviluppa soluzioni sostenibili per lo stoccaggio di energia su scala industriale, oggi ha annunciato una collaborazione strategica per lo stoccaggio di energia rinnovabile con Korea Zinc Co., Ltd. (“Korea Zinc”, KRX 010130), il leader globale nella produzione di fusione dei metalli non ferrosi, oltreché importante player nella fusione di zinco, piombo, argento e indio, un metallo raro.

