Riassunto: Energy Vault e Enervest annunciano la sigla di un accordo riguardante un progetto da 1,0 GWh per il sistema di stoccaggio dell’energia di batterie (BESS) Stoney Creek nello Stato australiano del New South Wales

L’accordo + 350 mln di $ per il BESS assicureranno lo stoccaggio di energia flessibile, in quantità adatta per la rete elettrica, portando avanti la generazione di energia rinnovabile e migliorando la stabilità delle rete elettrica del New South Wales

Energy Vault continua la sua espansione sul mercato australiano e l’esecuzione dei piani di crescita globale come delineato durante le riunioni tenutesi in occasione della Giornata degli investitori e degli analisti a maggio 2024

WESTLAKE VILLAGE, California e MELBOURNE, Australia–(BUSINESS WIRE)–Energy Vault Holdings Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault” o la “Società”), una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per lo stoccaggio di energia sostenibile e in quantità adatta per la rete elettrica, oggi ha annunciato la sigla di un accordo con Enervest Group (“Enervest”) per l’attuazione di un sistema di stoccaggio dell’energia di batterie presso lo stabilimento di Stoney Creek nello Stato australiano del New South Wales.





