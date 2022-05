Riassunto: Energy Vault e DG hanno più che raddoppiato le dimensioni e aumentato la portata del progetto iniziale di stoccaggio dell’energia per sostenere la produzione di idrogeno ecologico per i carburanti sostenibili per l’aviazione

Il primo sito del progetto in Louisiana è aumentato e si è ampliato fino a raggiungere un potenziale di 1.168 MWh, riflettendo un aumento di capacità rispetto alla precedente portata di 500 MWh per la produzione di idrogeno verde dietro al contatore

Aggiunge fino a $217 milioni di potenziali ricavi da progetto all’opportunità di ricavi annunciati in precedenza di $520 milioni su tutti i tre progetti per un totale massimo di $737 milioni

LUGANO, Svizzera e WESTLAKE VILLAGE, Calif. e WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV, NRGV WS) (“ Energy Vault), un leader nelle soluzioni di stoccaggio sostenibile di energia su scala di rete, oggi ha annunciato un aumento nella portata per il suo progetto iniziale di stoccaggio dell’energia con DG Fuels LLC (“DG Fuels”) in Louisiana.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

