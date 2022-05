Riassunto: Energy Vault, Atlas Renewable e China Tianying iniziano la costruzione della prima realizzazione cinese del sistema di stoccaggio dell’energia basato sulla gravità di EVx™

È in corso dal marzo 2022 la costruzione del primo sistema EVx da 100 MWh a supporto della resilienza della rete e della fornitura di energia rinnovabile alla rete nazionale cinese

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV, NRGV WS) (" Energy Vault), un leader nelle soluzioni di stoccaggio di energia sostenibili e su scala di rete, oggi ha annunciato la novità della prima installazione EVx™ in Cina.





Il primo sistema EVx basato sulla gravità da 100 MWh è in corso di realizzazione in prossimità di un parco eolico e di una centrale energetica nazionale a Rudong, nella Jiangsu Province, fuori Shanghai, per aumentare ed equilibrare la rete energetica nazionale del Paese attraverso la fornitura di energia rinnovabile alla State Grid Corporation of China (SGCC).

