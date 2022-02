Riassunto: Energy Vault, Atlas Renewable e China Tianying annunciano una transazione da 100 milioni di dollari con un PIPE ulteriormente rialzato, un accordo su diritti di licenza e royalty oltre a un progetto iniziale da 100MWh…

È il primo accordo per lo stoccaggio energetico basato sullo sfruttamento della forza di gravità stipulato tra un’azienda cinese e una statunitense a supporto degli obiettivi dichiarati dal colosso asiatico: anno di picco del carbonio entro il 2030 e neutralità carbonica entro il 2060

Con la nuova sottoscrizione di investimenti per 50 milioni di dollari USA, a 10 dollari per azione, il PIPE, precedentemente annunciato e già rialzato, passa da 150 milioni a 200 milioni di dollari USA. Annunciato anche l’accordo con Energy Vault per la trasformazione in società quotata in Borsa tramite una business combination con Novus Capital Corporation II

Nel 2022 saranno versati 50 milioni di dollari in licenze tecnologiche nell’ambito di un accordo pluriennale su diritti di licenza e royalty siglato con Atlas Renewable LLC e mirato a future implementazioni da svariati GWh dell’innovativa piattaforma EVx di Energy Vault; sempre nel 2022 prenderà il via il progetto EVx iniziale, da 100MWh, presso un sito già selezionato a Rudong, nella provincia dello Jiangsu, fuori da Shanghai

Energy Vault e China Tianying, azienda cinese Fortune 500 quotata in Borsa, collaboreranno per ottimizzare il vantaggioso riutilizzo di materiali di scarto e di riciclo destinati agli eco-blocchi in materiali compositi di Energy Vault, sfruttando la posizione dominante a livello locale di China Tianying nel trattamento e riutilizzo degli scarti

Il PIPE aumentato a 200 milioni di dollari, combinato con l’accordo iniziale sui diritti di licenza, copre ampiamente l’aspetto finanziario del progetto aziendale prima dei potenziali fondi addizionali cash in trust di Novus, oltre a soddisfare la condizione relativa alla liquidità minima rimanente per la business combination e a rappresentare un elemento significativo per il perfezionamento di questa operazione

LUGANO, Svizzera, WESTLAKE VILLAGE, Calif., HOUSTON e PECHINO–(BUSINESS WIRE)–





Energy Vault, Atlas Renewable e China Tianying annunciano una transazione da 100 milioni di dollari con un PIPE ulteriormente rialzato, un accordo su diritti di licenza e royalty oltre a un progetto iniziale da 100MWh, per promuovere la decarbonizzazione in Cina

Energy Vault, Inc. (“Energy Vault”), azienda che sviluppa soluzioni di stoccaggio energetico sostenibili e su scala industriale, oggi ha annunciato un accordo su diritti di licenza e royalty per lo stoccaggio di energia rinnovabile con Atlas Renewable LLC (“Atlas Renewable”) e con il suo investitore di maggioranza, China Tianying Inc. (CNTY) (CN: 000035), una corporation internazionale per la gestione ambientale e la bonifica dei rifiuti attiva nei servizi ambientali urbani intelligenti e nel riciclaggio e recupero delle risorse, oltre che nelle tecnologie per l’energia pulita a zero emissioni di carbonio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Investitori



energyvaultIR@icrinc.com

Media



media@energyvault.com