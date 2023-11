Riassunto: Energy Exemplar sarà rilevata da Blackstone e Vista Equity Partners

L’investimento contribuirà ad accelerare la crescita e promuovere l’innovazione della piattaforma al fine di sostenere l’affidabilità della rete elettrica e la transizione energetica

SALT LAKE CITY–(BUSINESS WIRE)–Energy Exemplar, leader nello sviluppo di software per la simulazione del mercato energetico, oggi ha annunciato di avere accettato di essere rilevata da vari fondi di private equity affiliati a Blackstone (”Blackstone”) e Vista Equity Partners (“Vista”). Grazie all’appoggio di queste due società, Energy Exemplar ottiene nuove risorse per accelerare la crescita e promuovere l’innovazione della piattaforma al fine di sostenere l’affidabilità della rete elettrica e la transizione energetica.





“Guardiamo con fiducia a questa partnership e a come accelererà il nostro investimento nella piattaforma SaaS all’avanguardia che sviluppiamo, che fornisce simulazioni accurate e supporto alle decisioni per i nostri clienti nell’attuale settore in rapida evoluzione dell’energia”, commenta David Wilson, Ceo Energy Exemplar.

