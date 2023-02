Riassunto: Energy Aspects acquisisce OilX, un pioniere nell’analisi dei dati basata sull’IA per i mercati dell’energia

L’intelligenza artificiale avanzata, i dati proprietari e il nowcasting di OilX consolideranno ulteriormente i modelli e le conoscenze leader di settore di Energy Aspects.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–La società di consulenza leader nell’ambito dell’energia e della macroricerca Energy Aspects ha rilevato OilX, pioniere nell’analisi dei dati energetici basata sull’IA. L’acquisizione migliorerà le conoscenze di Energy Aspects, poiché la tecnologia dei dati in tempo reale di OilX integra le analisi predittive di Energy Aspects. OilX, a sua volta, trarrà vantaggio dai dataset proprietari e degli esperti mondiali in materia di Energy Aspects, migliorando le proprie conoscenze basate sui dati per i clienti.

OilX è stata fondata nel 2018 dal Dr. Florian Thaler e propone un’esclusiva piattaforma in tempo reale per il mercato energetico dotata di sofisticate funzionalità di ‘nowcasting’, che consentono ai clienti di comprendere i mercati dell’energia nel corso della loro evoluzione.

