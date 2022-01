Riassunto: Energistics aderisce a The Open Group® a seguito del completamento della trasformazione della governance

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Dal 1 gennaio Energistics Consortium, Inc. fa parte di The Open Group®, un consorzio globale che permette di centrare gli obiettivi di business attraverso standard tecnologici. Energistics resta un’entità separata, con The Open Group che ne assume il controllo delle attività per consentire un maggior accesso alla community, una collaborazione più efficiente e un’evoluzione più solida degli standard, in linea con la transizione energetica globale.

Forte di un’esperienza di settore di oltre trent’anni, Energistics è inoltre un membro storico di The Open Group OSDU™ Forum e, nel mese di ottobre del 2018, è stata la prima azienda non-operator invitata a far parte del Forum.

