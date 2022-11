Riassunto: EnCap Investments vende Jupiter Power a BlackRock

Si tratta del secondo disinvestimento dall’EnCap Energy Transition Fund I

Jupiter Power gestisce il maggior parco di batterie per lo stoccaggio di energia in Texas con ottimizzazione proprietaria del dispacciamento

Il team dirigenziale di grande esperienza di Jupiter Power ha ampliato il proprio portafoglio di progetti fino a oltre 11.000 megawatt grazie a strategie e know-how senza pari in ambito di sviluppo di progetti su siti vergini

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–EnCap Investments L.P. (EnCap) ha annunciato in data odierna che BlackRock Alternatives (BlackRock) ha accettato di acquisire Jupiter Power LLC (Jupiter), leader statunitense nella gestione e nello sviluppo di sistemi autonomi e utility-scale di accumulo di energia, tramite un fondo gestito dalla propria attività di Infrastruttura diversificata.

EnCap Energy Transition Fund I (EETF I) e i partner co-investitori Yorktown Partners e Mercuria Energy cederanno Jupiter; si prevede che l’acquisizione sarà completata verso la fine del 2022, fatte salve le usuali condizioni di perfezionamento.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

