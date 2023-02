Riassunto: emporia, innovativa azienda austriaca, ha già venduto 16 milioni di smartphone e telefoni cellulari a pulsanti per anziani

Il primo telefono cellulare al mondo per anziani lanciato 20 anni fa





LINZ, Austria e FRANCOFORTE SUL MENO, Germania–(BUSINESS WIRE)–Ha fatto sensazione quando, alla fine di febbraio 2003 a Cannes, una piccola impresa con sede a Linz, emporia Telecom, ha partecipato al 3GSM World Congress (oggi ridenominato MWC Barcelona) che si teneva sulla Costa Azzurra, per esporre un telefono cellulare palmare dotato di grandi tasti, un pulsante per chiamate di emergenza e un segnalatore acustico che riproduceva il pianto di un bambino. Si trattava del primo telefono cellulare al mondo per anziani.

