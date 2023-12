Riassunto: Emma Whitmore, Vicepresidente del Gruppo Edgio per l’EMEA entrerà a far parte del consiglio del Digital TV Group (DTG)

Edgio accoglie l’occasione di aiutare a plasmare il futuro della distribuzione di programmi televisivi nel Regno Unito

PHOENIX, Ariz.–(BUSINESS WIRE)–Edgio, Inc. (Nasdaq: EGIO), la piattaforma di scelta per velocità, sicurezza e semplicità all’avanguardia, oggi ha annunciato che Emma Whitmore, Group Vice President (GVP) per l’EMEA, entra a far parte del DTG Council, un importante gruppo direttivo nel settore, per offrire la prospettiva e la conoscenza uniche di Edgio sul futuro della distribuzione dei programmi televisivi.





Da più di 25 anni, il DTG, l’unico centro autofinanziato per l’innovazione tecnologica dei media digitali nel Regno Unito, ha un ruolo centrale nella promozione dell’innovazione della televisione digitale nel Paese.

