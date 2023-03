Riassunto: EMIT IMAGING annuncia la nomina a Chief Executive Officer del Dr. Matthew Silva

BALTIMORA–(BUSINESS WIRE)–EMIT IMAGING, Inc. (“EMIT” o la “azienda”) è lieta di annunciare la nomina del Dr. Matthew Silva a nuovo Chief Executive Officer dell’azienda.

EMIT IMAGING è il leader mondiale nella diagnostica per immagini basata sulla tomografia a crio-fluorescenza (CFT), un’innovativa tecnologia di diagnostica per immagini utilizzata da ricercatori farmaceutici, biotecnologici e accademici di tutto il mondo. La piattaforma per la diagnostica per immagini di EMIT, XerraTM, è una tecnologia stato dell’arte che fornisce immagini 3D a fluorescenza a sensibilità elevata e ad alta risoluzione dei campioni biologici.

Il Dr. Silva apporta a questo ruolo esperienze e competenze diversificate, sia nell’ambito scientifico che commerciale, sfruttando in particolare la propria formazione tecnica in ingegneria biomedica e le precedenti cariche dirigenziali ricoperte nei servizi farmaceutici e scientifici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

