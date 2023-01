Riassunto: Elinor Batteries e SINTEF sottoscrivono un MoU di collaborazione strategica sulle batterie

TRONDHEIM, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Elinor Batteries e SINTEF siglano un protocollo d’intesa di cooperazione strategica per creare una mega-fabbrica destinata alla produzione di batterie sostenibili nella regione centrale della Norvegia.





Elinor, con questo partenariato, si assicura le risorse per la ricerca e sviluppo necessarie alla promozione del progetto. SINTEF aprirà il laboratorio dedicato alle batterie praticamente in contemporanea con il lancio dei progetti di Elinor per la realizzazione di uno stabilimento produttivo in questo ambito. L’accordo copre gli aspetti tecnologici di tutta la catena di valore della fabbricazione di questi dispositivi, ivi inclusi la tecnologia produttiva, l’infrastruttura, la gestione, la parte economica e gli elementi sociali.

Un accordo importante

