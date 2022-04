Riassunto: Electra Vehicles, Inc. accoglie l’esperto del settore dei veicoli elettrici Alexander Hitzinger al CdA

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Il 5 aprile 2022, il leader del settore automobilistico Alexander (Alex) Hitzinger è stato nominato al CdA di Electra Vehicles, Inc. come membro indipendente del CdA. La nomina segna un altro traguardo critico per la crescita della startup di software delle batterie a base di AI in evoluzione, mentre l’azienda espande il suo elenco esperto di leader di veicoli elettrici dal settore dei trasporti.





Hitzinger vanta una lunga carriera in ingegneria e nella dirigenza, dove ha diretto importanti progetti di veicoli autonomi ed elettrici. La sua carriera è iniziata alla Toyota come ingegnere di sviluppo prima di lavorare nel mondo della Formula 1 come Responsabile dello sviluppo della Formula 1 a Cosworth e Responsabile di tecnologie avanzate al Team di Formula 1 di Red Bull.

