Riassunto: Elavon firma un accordo esclusivo con The Digital Line (TDL), partner approvato da Amazon, per lanciare una nuova gamma di servizi digitali nel settore dell’ospitalità

La soluzione congiunta comprende un sistema multifunzionale attivato a voce, Audico, supportato da Alexa Smart Properties

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Il fornitore di pagamenti globali Elavon si affianca a The Digital Line (TDL) per offrire una soluzione attivata a voce per il settore dell’ospitalità.

La soluzione – Audico – utilizza il dispositivo Alexa di Amazon per portare una gamma di servizi attivati a voce. Elavon è il fornitore esclusivo di pagamenti per la soluzione Audico nell’ospitalità, a livello globale.

Hemlata Narasimhan, Presidente di Elavon Merchant Services in Europa, afferma,“La tecnologia degli assistenti virtuali è il futuro dell’ospitalità e siamo entusiasti di supportare i pagamenti offerti da Audico. Si tratta di migliorare l’esperienza clienti, e una gran parte di questo consiste nel rendere fluido il processo dei pagamenti. Siamo lieti di collaborare con il partner approvato da Amazon The Digital Line per rendere possibile questo servizio”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Andy Walsh



andrew.walsh@elavon.com