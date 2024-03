Riassunto: Ekran System presenta un webinar esclusivo: Best practice nella gestione delle minacce interne per la conformità alle norme NIS2

NEEDHAM, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Ekran System è lieta di annunciare l’imminente webinar dedicato alle Best practice nella gestione delle minacce interne per la conformità alle norme NIS2, che si terrà il 28 marzo. Questo evento lungamente atteso fornirà dati approfonditi e utili su come rafforzare le difese aziendali contro minacce interne assicurando al contempo la conformità alle norme NIS2.









I partecipanti avranno l’opportunità di:

esplorare le best practice nella gestione delle minacce interne ai fini dell’igiene informatica e della sicurezza “zero trust” (“non fidarsi di nessuno”);

nella gestione delle minacce interne ai fini dell’igiene informatica e della sicurezza “zero trust” (“non fidarsi di nessuno”); apprendere le best practice per le risorse umane e la sicurezza della catena di fornitura;

scoprire gli strumenti per la segnalazione e la gestione degli incidenti;

ottenere dati approfonditi e utili da un caso di studio reale sul viaggio compiuto da un produttore internazionale verso la conformità alle norme NIS2 con strumenti di gestione delle minacce interne;

comprendere i vantaggi di utilizzare Ekran System per garantire la conformità alle norme NIS2.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Team Ekran System



E-mail: info@ekransystem.com

Sito web: https://www.ekransystem.com/