Riassunto: Eigenmann & Veronelli annuncia l’acquisizione di IMEA Technologies per accelerare la crescita nella regione MEA

RHO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Eigenmann & Veronelli S.p.A., distributore leader nel settore delle sostanze chimiche speciali e degli ingredienti alimentari, ha annunciato oggi l’acquisizione del 100% di IMEA Technologies FZC, una società di distribuzione regionale di sostanze chimiche speciali con sede negli Emirati Arabi Uniti che si concentra particolarmente sul settore industriale.









Questa acquisizione rappresenta un’eccellente integrazione delle operazioni esistenti di E&V e un’espansione commerciale strategica nella regione di Medio Oriente e Africa, in aggiunta ai mercati di Estremo Oriente e India, e consente di rafforzare la presenza internazionale dell’azienda per consolidare il suo portafoglio convincente e mettere in atto la sua strategia di crescita.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per la stampa

Federica Urso

Responsabile della comunicazione aziendale del gruppo, E&V S.p.A



mediarelations@eigver.it – +39 338.7295116

Contatto commerciale

Ayoob Chekkintakath

Direttore esecutivo, IMEA TECHNOLOGIES FZC



info@imeatech.com – +971 6 5574800