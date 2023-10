Riassunto: EH Group testa la cella a combustibile HTPEM per decarbonizzare il settore dell’aviazione

NYON, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–EH Group ha testato con successo la sua esclusiva tecnologia a celle a combustibile in modalità PEM ad alta temperatura (HTPEMFC). La struttura proprietaria delle celle di EH Group consente di operare come una tecnologia “piattaforma”: la sua massima flessibilità progettuale in termini di fattori di forma e dimensioni significa che è possibile, con relativa facilità, modificare alcuni materiali, come la membrana, per farli funzionare in modalità LT o HT. Inoltre, il vantaggio in termini di prestazioni ottenuto nella soluzione PEMFC sembra replicabile anche nella tecnologia HTPEMFC.









I test preliminari su stack di piccole dimensioni hanno fornito più di 2,3 kW/L di potenza a pressione atmosferica grazie alla nostra struttura e al nostro design unico con distanza tra le celle <1 mm.

