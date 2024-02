Riassunto: EH Group si associa al progetto H2MARINE per lo sviluppo di celle a combustibile in ambito marittimo di prossima generazione

NYON, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–EH Group è orgoglioso di essere diventato membro di H2MARINE, un’iniziativa cofinanziata dalla Clean Hydrogen Partnership dell’UE e da SERI (Svizzera). Il progetto si propone di portare innovazione nelle tecnologie a idrogeno, e si concentra sullo sviluppo degli stack di celle a combustibile PEM di prossima generazione per applicazioni marittime.









Tale progetto prevede un processo completo di progettazione, assemblaggio e test degli stack di celle a combustibile, sviluppate per generare 250-300 kW di energia elettrica e che affrontano le sfide specifiche delle applicazioni in ambito marittimo. Avvalendosi della sua esclusiva tecnologia di celle a combustibile, EH Group contribuirà con i suoi stack ad alta densità di potenza, ulteriormente sviluppati e ottimizzati per l’uso nel settore marittimo.

