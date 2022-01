Riassunto: EH Group raccoglie oltre 5 milioni di franchi svizzeri per lo sviluppo della sua tecnologia per pile a combustibile a zero emissioni

NYON, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–EH Group Engineering AG (“EH Group”), sviluppatore e produttore di innovative e convenienti pile a combustibile ad alta densità energetica, oggi ha annunciato di aver ottenuto un finanziamento di pre-serie A di oltre 5 milioni di CHF. Ha preso parte all’operazione anche AP Ventures, importante investitore nelle tecnologie più all’avanguardia basate sull’idrogeno. I proventi sono destinati all’installazione della tecnologia proprietaria di EH Group per l’assemblaggio delle batterie e al continuo sviluppo delle prime batterie commerciali di pile a combustibile prodotte dall’azienda. Obiettivo di EH Group per il 2022 sarà raccogliere ulteriore capitale per arrivare al lancio su scala commerciale.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per ulteriori informazioni:



Christopher Brandon, cofondatore



cbrandon@ehgroup.ch