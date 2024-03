Riassunto: EH Group ottiene l'”approvazione di principio” da DNV per il suo sistema marino con celle a combustibile da 250 kW

NYON, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–EH Group è lieto di annunciare che il suo sistema di celle a combustibile EH TRACE-M250, sviluppato per applicazioni marittime e ad alta potenza, è stato valutato da DNV, un importante ente di classificazione e certificazione. Questa analisi indipendente conferma che il nostro progetto di celle a combustibile soddisfa tutte le norme, i regolamenti, i codici e gli standard marittimi applicabili.









Basato sull’esclusiva tecnologia stack di EH Group, il modulo EH TRACE-M250 è stato progettato per definire nuovi standard per la sicurezza e l’efficienza dei sistemi di celle a combustibile in ambiente marittimo, in un modulo più leggero e compatto. Il processo è già in corso per “Type Approval”, la procedura di omologazione con cui il nostro prodotto verrà completamente certificato.

