Riassunto: ees Europe 2023: importante progresso nelle nuove tecnologie delle batterie

MONACO DI BAVIERA & PFORZHEIM, Germania–(BUSINESS WIRE)–L’elettricità viene sempre più generata dalle rinnovabili, con il business dell’e-mobility in piena crescita. Che si parli di generazione sostenibile dell’energia o di elettromobilità, un aspetto è fondamentale: lo stoccaggio energetico, soprattutto in batteria. Attualmente i produttori si affidano principalmente alle batterie al litio, ma si preparano a fare un passo avanti: la produzione del settore dovrà essere più rispettosa dell’ambiente e i prodotti dovranno diventare più efficienti, sicuri e convenienti. Per questo motivo numerosi produttori sono interessati ad alternative, e le hanno trovate. Ad ees Europe, la maggior esposizione del continente di livello internazionale dedicata alle batterie e ai sistemi di accumulo energia, e alle fiere che si svolgono in parallelo, oltre 950 fornitori presenteranno i prodotti e le soluzioni più recenti per l’accumulo energia del futuro.

