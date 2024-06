Riassunto: EDX Medical commercializza un rivoluzionario esame di risposta ai farmaci antitumorali nel Regno Unito e in Scandinavia

CAMBRIDGE, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–EDX Medical Group plc, azienda incentrata sullo sviluppo di prodotti e servizi diagnostici digitali innovativi a supporto di trattamenti personalizzati antitumorali, per malattie cardiovascolari e infettive, annuncia oggi di aver firmato un accordo di distribuzione esclusiva con Curesponse Ltd, per commercializzare il test per il cancro cResponse™ nel Regno Unito, in Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca.





cResponse™ è una piattaforma rivoluzionaria che valuta biologicamente il modo in cui il tessuto tumorale vivente di un determinato paziente risponde a farmaci specifici, identificando le opzioni terapeutiche più efficaci. È l’unica tecnologia a livello clinico a offrire dati di risposta biologica per farmaci utilizzati in chemioterapia, immunoterapia e farmaci biologici mirati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

EDX Medical plc

Dr Mike Hudson (Chief Executive Officer)



+44 (0)7812 345 301

Media House International

Ramsay Smith



+44 (0)7788 414856



ramsay@mediahouse.co.uk

Gary McQueen



+ 44 (0)7834 694609



gary@mediahouse.co.uk