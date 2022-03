Riassunto: EDP si unisce a VertiGIS e apre il mercato nordico

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–VertiGIS, un fornitore leader di soluzioni di sistemi informativi geografici (GIS) e sviluppatore di software, ha completato l’acquisizione del 100% di EDP Consult AB, un affermato fornitore di software e servizi con sede a Staffanstorp, Svezia.

VertiGIS è sostenuta da Battery Ventures, una società d’investimento globale focalizzata sulla tecnologia, che ha iniziato ad acquisire società di software GIS e di tecnologia di localizzazione sotto il marchio nel 2017.

Meglio conosciuta per i suoi prodotti EDP Future, EDP Mobile e EDP Vision, EDP sviluppa e fornisce software per i comuni svedesi. La loro tecnologia affronta specificamente le sfide dei clienti per quanto riguarda l’acqua e i rifiuti, il teleriscaldamento, l’affitto e la fatturazione generale, oltre alla supervisione dei casi e alla gestione dei documenti per tutte le parti della pubblica amministrazione, le agenzie governative e le aziende.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Therese Larander, Communications Manager – EDP



Sito web:www.edp.se

Email: therese.larander@edp.se

Telefono: +46 46 234550

Daniel Semjaniv, Head of Sales & Marketing – EDP



Sito web:www.edp.se

Email: daniel.semjaniv@edp.se

Phone: +46 46 234550

Jason Kolt, Chief Marketing Officer – VertiGIS



Sito web:www.vertigis.com

Email: jason.kolt@vertigis.com

Telefono: +49 89 450260