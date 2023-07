Riassunto: Edgio e Vermantia collaborano per distribuire eventi in streaming personalizzati nella regione EMEA

La soluzione di streaming Uplynk di Edgio semplificherà notevolmente la distribuzione di eventi live di Vermantia

PHOENIX–(BUSINESS WIRE)–Edgio, Inc. (Nasdaq: EGIO), una piattaforma apprezzata per velocità, sicurezza e semplicità all’avanguardia, oggi ha annunciato una collaborazione di rivendita con Vermantia, fornitore globale di soluzioni di contenuti omnicanale per operatori di video giochi e di scommesse in tutto il mondo. Il sodalizio supporta le soluzioni di streaming personalizzate e complete di Vermantia per gare live, eventi sportivi, sport virtuali e number games.





La collaborazione prevede l’utilizzo da parte di Vermantia della soluzione Uplynk di Edgio nella produzione del suo canale per semplificare notevolmente la distribuzione di eventi live, broadcast/OTT, e la syndication TV ad-supported (FAST) gratuita, consentendo ai clienti di ampliare la loro portata ottimizzando le risorse.

