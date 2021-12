Riassunto: EDB 14 mette il turbo a PostgreSQL per applicazioni cruciali per la mission delle aziende

L’ultima versione aggiunge funzionalità per aggiornamenti e upgrade con tempi di fermo nulli, compatibilità superiore con il database Oracle e scelta più ampia di strumenti e database open source per gli utenti

BEDFORD, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–EDB, azienda innovativa nel settore open source e contributrice principale a PostgreSQL®, oggi ha annunciato la disponibilità immediata in tutto il mondo di EDB 14, la sua piattaforma PostgreSQL di massimo rilievo. EDB® 14 aggiunge importantissime funzionalità aziendali – disponibilità elevatissima e replica multi-master – necessarie per l’esecuzione delle applicazioni d’oggi cruciali per la mission, che si tratti di sistemi per transazioni ad alta velocità nel campo dei servizi finanziari o di sistemi di analisi geodistribuiti nel settore retail. Ulteriori miglioramenti apportati alla potente tecnologia per la compatibilità con il database Oracle sviluppata da EDB consentono una migrazione ancora più regolare, essenziale per il crescente numero di aziende che stanno passando al cloud.

