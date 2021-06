Riassunto: Echosens sponsorizza nel mese di giugno la prima edizione annuale del Mese in cui pensare alla salute del fegato, e celebra 20 anni di lotta contro l’epidemia di malattie epatiche e di prevenzione della loro progressione

PARIGI & WALTHAM, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Quest’anno è il suo 20o anniversario ed Echosens, un’azienda di alta tecnologia che offre la famiglia di prodotti FibroScan®, è lieta di annunciare la sponsorizzazione della prima edizione annuale del Mese in cui pensare alla salute del fegato, un’iniziativa lanciata a giugno e volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi delle malattie epatiche croniche, comprese la malattia del fegato grasso non alcolico o NAFLD (nonalcoholic fatty liver disease), un disturbo caratterizzato dall’accumulo di grasso nel fegato, la sua forma più grave, la steatosi epatica non alcolica o NASH (nonalcoholic steatohepatitis), l’epatite e le malattie del fegato associate al consumo di alcol.

Le stime indicano che entro il 2030, in tutto il mondo 27 milioni di persone soffriranno di NASH, una malattia epatica asintomatica, progressiva e in rapido sviluppo che può causare maggiori morbilità e mortalità correlate a problemi del fegato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Brittany Tedesco



CPR Communications



btedesco@cpronline.com

201.641.1911 x 14