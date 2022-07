Riassunto: Echosens collabora con la World Hepatitis Alliance per la Giornata mondiale dell’epatite del 28 luglio, e sottolinea l’importanza di test e terapie

PARIGI e WALTHAM, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Echosens, società ad alto livello tecnologico che propone soluzioni diagnostiche per il fegato, annuncia il supporto alla Giornata mondiale dell’epatite (WHD), che ricorre il 28 luglio, in collaborazione con la World Hepatitis Alliance, in qualità di bronze sponsor. La commemorazione auspica una maggiore consapevolezza dei 357 milioni di persone che convivono con le epatiti virali senza saperlo. Il tema della campagna, “I can’t wait” (Non posso aspettare) sottolinea la necessità di accelerare la lotta contro le epatiti virali e l’importanza dei test e dei trattamenti per le persone reali che ne necessitano.

“Echosens sa che ogni 30 secondi una persona nel mondo muore a seguito di una malattia correlata all’epatite; la nostra azienda collabora con organizzazioni internazionali per promuovere una maggior vigilanza sulla salute epatica”, afferma Dominque Legros, CEO del gruppo Echosens.

