Riassunto: Eccentrica presenta un’auto totalmente guidabile dotata di un motore V12 ad aspirazione naturale a The Quail, A Motorsports Gathering

Il concetto Diablo aggiornato del produttore di vetture restomod combina l’estetica classica con tecnologia all’avanguardia, permettendo di dare uno sguardo all’etica del brand, consistente di lusso, innovazione e prestazioni.

CARMEL, California–(BUSINESS WIRE)–Eccentrica, un produttore di vetture restomod con sede a San Marino, ha presentato in tutto il mondo Eccentrica V12, un’auto completamente guidabile che rappresenta un’interpretazione moderna della leggendaria Lamborghini Diablo, a The Quail, A Motorsports Gathering. Questa vettura a produzione limitata combina la classica estetica della Diablo con una tecnologia avanzata e mostra per la prima volta un potente nuovo motore V12 ad aspirazione naturale a 60°.





Sotto il cofano l’Eccentrica V12 ospita un motore V12 da 5,7 litri derivato dalle Diablo di prima generazione dei primi decenni degli anni ’90, che genera una straordinaria potenza di 550 CV e una coppia di 600 N·m.

