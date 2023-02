Riassunto: Eaton lancia la valvola di ventilazione 3 in 1 per le batterie dei veicoli elettrici

GALESBURG, Mich.–(BUSINESS WIRE)–Eaton, l’azienda per la gestione intelligente dell’energia, oggi ha annunciato che la sua attività eMobility ha lanciato una valvola di ventilazione 3 in 1 per il blocco batterie dei veicoli elettrici (EV). Questa soluzione vanta un posizionamento esclusivo in quanto dotata di tre funzionalità uniche, tra cui un meccanismo di controllo delle perdite dal contenitore batteria, oltre alla ventilazione passiva e attiva che alleggerisce la sovrapressione del blocco batteria del veicolo.





“Dopo il recente lancio di una soluzione di ventilazione monofase per batterie, continuiamo ad arricchire il nostro portafoglio per la sicurezza delle batterie”, ha dichiarato Jens Buhlinger, responsabile per lo sviluppo della tecnologia delle batterie di Vehicle Group di Eaton. “Siamo entusiasti di proporre una tecnologia 3 in 1 che contribuisce a garantire l’integrità dei sistemi degli EV sempre più potenti”.

