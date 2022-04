Riassunto: Eaton annuncia la costruzione di un campus all’avanguardia per la produzione di gruppi di continuità e di stoccaggio di energia a Vantaa, Finlandia

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–L’azienda incentrata sulla gestione intelligente dell’energia elettrica Eaton, leader sul mercato delle soluzioni per grandi centri dati, ha annunciato la costruzione di un nuovo campus per i suoi sistemi energetici critici a Vantaa, in Finlandia, integrando tutte le attuali attività in una sede molto più grande. La nuova struttura di 16.500 m², che verrà completata entro il 2023, ospiterà la divisione ricerca e sviluppo, produzione, stoccaggio, commerciale e servizi in un’unica sede, creando fino a 100 nuovi posti di lavoro.





Come uno dei più grandi produttori al mondo di gruppi di continuità (UPS, uninterruptible power supplies) trifase, l’espansione di Eaton in quest’area è guidata da una forte crescita commerciale e dalla domanda di sistemi che assicurano la continuità dell’attività, che si tratti di centri dati, di edifici commerciali e industriali o di applicazioni in ambito sanitario e marittimo.

