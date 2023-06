Riassunto: Earnix presenta Pricing Accelerator per rispondere ai cambiamenti del mercato con agilità e rapidità

Il flusso di lavoro di pricing si avvale di funzionalità di analisi avanzata, che costituiscono la base per strategie competitive

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Earnix, il fornitore globale di soluzioni SaaS intelligenti e componibili per compagnie assicurative, banche e finanziatori di automobili ha annunciato oggi il lancio di Pricing Accelerator, un flusso di lavoro di gestione dei prezzi che consente a utenti commerciali e a comitati di determinazione dei prezzi di prendere decisioni basate sui dati in tempo reale, accelerando la crescita aziendale. Una determinazione dei prezzi dinamica supportata da modellazione e ottimizzazione analitica consente agli utenti di affrontare i cambiamenti del mercato, come gli aumenti dei tassi di interesse, per rimanere concorrenziali e redditizi.

Come sviluppo di Earnix Price-It, Pricing Accelerator transforma dati complessi e analisi in informazioni fruibili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jena Murphy



jena.murphy@earnix.com