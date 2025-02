Riassunto: Earnix presenta Earnix Copilot per potenziare la produttività e le prestazioni aziendali con l’AI generativa

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Earnix, un importante fornitore globale di soluzioni SaaS intelligenti per processi decisionali destinati ai settori regolamentati, oggi ha annunciato il lancio di "Alix", il Copilot di Earnix. Questo agente basato sull'AI generativa è progettato per potenziare al massimo i processi decisionali all'interno della piattaforma Earnix, favorendo eccezionali risultati aziendali e produttività senza precedenti per compagnie assicurative e bancarie.

Con l'Earnix Copilot, gli utenti possono chiedere ad Alix di ricevere una guida di best practice dall'Earnix Knowledge Forum su come costruire un Generalized Linear Model (GLM), per capire i ruoli e le responsabilità insite nell'introduzione di modifiche ai prezzi e alle sottoscrizioni nella produzione, e generare un codice Python da utilizzare per automatizzare l'importazione dei dati, creare numerosi scenari ipotetici e realizzare modelli.

