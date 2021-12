Riassunto:  Earnix dà il benvenuto nel Consiglio di amministrazione a Craig Conway, un veterano del settore

Conway vanta una lunga e variegata esperienza nella crescita di aziende leader da vari miliardi di dollari

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Earnix, azienda di livello internazionale che sviluppa soluzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale per la personalizzazione di prodotti, prezzi e rating, oggi ha annunciato la nomina di Craig Conway a membro del consiglio di amministrazione.

Conway ha diretto con risultati molto positivi varie aziende tecnologiche – PeopleSoft, One Touch Systems e TGV Software – in qualità di Presidente del CdA e Amministratore delegato. Sotto la sua leadership PeopleSoft è diventata la software house seconda al mondo in ordine di grandezza nello sviluppo di software per aziende di notevole rilevanza. Inoltre, ha ricoperto importanti posizioni direttive di alto livello tra cui quella di Vicepresidente esecutivo presso Oracle Corporation.

Attualmente Conway è membro del consiglio di amministrazione di Salesforce.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jena Murphy



pr@earnix.com

1 617-953-5833