Riassunto: Earnix annuncia l’apertura di un nuovo ufficio a Londra, presenta una nuova tecnologia e lancia un concorso globale di modellazione in occasione del summit 2023 Eˣcelerate di Earnix

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Earnix, il fornitore globale di soluzioni SaaS intelligenti per compagnie assicurative e istituti bancari, ha festeggiato la 12ª edizione del suo summit annuale Eˣcelerate con l’annuncio dell’apertura di un nuovo ufficio a Londra per favorire la collaborazione con la sua base clienti in aumento, assieme alla presentazione di Model Accelerator e al lancio del suo primo concorso globale di modellazione.





Tenutosi il 20-21 settembre a Londra, Earnix Eˣcelerate ha riunito centinaia di leader del settore dei servizi finanziari che hanno discusso di informazioni, prospettive, casi di studio e approcci che hanno un impatto sull’evoluzione del settore assicurativo.

“Earnix Eˣcelerate è stato un evento di prim’ordine dedicato all’analisi delle sfide del settore e delle più recenti innovazioni tecnologiche per affrontarle”, ha dichiarato Karun Arathil, analista senior presso Celent.

