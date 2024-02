Riassunto: EAM completa l’acquisizione del centro tecnologico per i catodi LFP in Germania e pianifica la produzione su scala commerciale per la catena di fornitura globale

L’acquisizione del centro tecnologico in Germania velocizza i piani di EAM – essere la prima azienda asiatica a produrre catodi LFP fuori della Cina

MOOSBURG, Germania–(BUSINESS WIRE)–Epsilon Advanced Materials (EAM) oggi ha completato l’acquisizione del centro di tecnologia dei materiali attivi utilizzati per la fabbricazione di catodi al litio-ferro-fosfato (LFP) a Moosburg, Germania, diventando così la prima azienda internazionale in grado di fornire ai produttori sia catodi che anodi per le batterie agli ioni di litio.









Grazie a questa acquisizione EAM promette di diventare la prima asiatica fuori della Cina a produrre catodi LFP.

