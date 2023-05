Riassunto: Eagle Eye Networks e Brivo ottengono un investimento da 192 milioni di dollari USA, tra i più cospicui per la sicurezza fisica sul cloud

SECOM CO., LTD, azienda del valore di 15 miliardi di dollari e tra i principali integratori mondiali per la sicurezza, investe nei due leader globali nella sicurezza fisica sul cloud per velocizzare l’utilizzo dell’IA e migliorare sicurezza e protezione

AUSTIN, Texas, e BETHESDA, Maryland–(BUSINESS WIRE)–Eagle Eye Networks, il leader globale della videosorveglianza sul cloud, e Brivo, il leader globale nel controllo dell’accesso basato sul cloud e nelle tecnologie spaziali intelligenti, oggi hanno annunciato quello che a tutt’oggi è uno dei maggiori investimenti nella sicurezza fisica sul cloud. SECOM CO., LTD, secondo Forbes Global 2000 una delle maggiori aziende mondiali attive nell’integrazione della sicurezza, ha effettuato un cospicuo investimento azionario nelle due aziende per un valore complessivo di 192 milioni di dollari USA: 100 milioni di dollari in Eagle Eye Networks e 92 milioni in Brivo.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

