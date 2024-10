Riassunto: È arrivata la fine delle password: Swoop annuncia il lancio della più grande rete di autenticazione globale sicura in Internet

La piattaforma Swoop PKI – che esegue i protocolli di autenticazione proprietari Swoop – collega oltre 8 miliardi di dispositivi in tutto il mondo in un unico sistema sicuro

ALBUQUERQUE, New Mexico–(BUSINESS WIRE)–Swoop In Technologies LLC, un’impresa di nuova generazione operante nel settore della tecnologia Internet (www.swoopnow.com), ha eliminato tutti i problemi e le frustrazioni da tutte le tipologie di transazioni per un futuro libero da password – per sempre. Tutto è iniziato venti anni fa con la domanda “Cosa si utilizza per reimpostare le password? L’account e-mail. Allora, invece di usare password, perché non usare solo le e-mail!” Gli ingegneri Swoop hanno cominciato con questa semplice idea e hanno finito per inventare e creare la piattaforma Swoop PKI trasformando qualcosa che già ognuno usa, la posta elettronica, in un componente di una rete di autenticazione globale, complessa ma integrata, che consenta a chiunque, dappertutto, di condurre transazioni.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per i media

Patrick Killoran



Partner presso Swoop



patrick@swoopnow.com

Referente per gli investimenti

Charles Chamberlain



Presidente TigerIP Ventures



cc@tigeripventures.com