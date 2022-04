Riassunto: DXC Technology si impegna a fissare obiettivi basati sulla scienza per la riduzione a breve termine delle emissioni globali

ASHBURN, Va.–(BUSINESS WIRE)–DXC Technology (NYSE: DXC), importante azienda Fortune 500 di servizi tecnologici globali, ha annunciato oggi l’impegno a stabilire riduzioni delle emissioni a livello aziendale nel breve termine in linea con la Science Based Targets initiative (SBTi). Questo impegno riafferma gli sforzi di DXC per contribuire in modo positivo e significativo alla riduzione della continua minaccia dei cambiamenti climatici.

Inoltre, DXC ha stabilito un obiettivo a breve termine per ridurre del 55% le emissioni di gas effetto serra entro il 2025 rispetto al basale del suo anno fiscale 2019, notando che la SBTi deve ancora approvare l’obiettivo a breve termine. DXC si unisce a più di 2.000 aziende globali che si sono impegnate per definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni tramite la SBTi.

