Riassunto: DXC Technology figura tra i leader in una relazione sulle assicurazioni vita e pensionistiche di Everest Group

ASHBURN, Va.–(BUSINESS WIRE)–DXC Technology (NYSE: DXC), importante fornitore globale Fortune 500 di servizi tecnologici, è stato nominato tra i Leader nel documento “PEAK Matrix® for Life and Pensions Insurance Business Process Services/Third Party Administrators Service Provider 2022 report” (Relazione PEAK Matrix® sui fornitori di servizi per i processi aziendali nelle assicurazioni vita e pensionistiche e sui fornitori di servizi per gli amministratori per conto terzi 2022) a cura della società di ricerca Everest Group.

DXC offre numerose soluzioni per il settore assicurativo, come i servizi per i processi aziendali (BPS) e software assicurativo. Grazie all’approfondita esperienza giuridica e sulla conformità, opera inoltre come amministratore per conto terzi (TPA) autorizzato negli Stati Uniti e come società di intermediazione mobiliare autorizzata in Canada.

