Riassunto: DXC Technology completa varie operazioni di rifinanziamento

TYSONS, Virginia–(BUSINESS WIRE)–DXC Technology Company (NYSE: DXC) (“DXC”) oggi ha annunciato di avere completato il suo rifinanziamento. DXC aveva già completato l’offerta di € 1,35 mld di pagherò cambiario con prelazione il cui prezzo era stato fissato il 2 settembre 2021 e di $ 1,35 mld di pagherò cambiario con prelazione il cui prezzo era stato fissato il 7 settembre 2021.

DXC ha completato il rimborso di $ 2,5 mld di capitale per (i) linee di credito a termine per un importo di € 400 mln con scadenza negli esercizi finanziari 2023 e 2024, (ii) pagherò cambiario con prelazione al 4,25% per un importo di $ 500 mln con scadenza nell’esercizio finanziario 2025, (iii) pagherò cambiario con prelazione al 2,75% per un importo di £ 250 mln con scadenza nell’esercizio finanziario 2025, (iv) pagherò cambiario con prelazione al 4,125% per un importo di $ 467 mln con scadenza nell’esercizio finanziario 2026, (v) pagherò cambiario con prelazione al 4,75% per un importo di $ 500 mln con scadenza nell’esercizio finanziario 2028 e (vi) pagherò cambiario con prelazione per un importo di $ 234 mln con scadenza nell’esercizio finanziario 2030.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

