Riassunto: DXC Technology collabora con Qualtrics per trasformare l’esperienza del posto di lavoro moderno

Primi a prendere questa iniziativa nel settore dei servizi dei posti di lavoro gestiti, questa collaborazione aiuterà le aziende a migliorare le esperienze dei propri dipendenti con intuizioni e intelligence in tempo reale

TYSONS, Va. & PROVO, Utah–(BUSINESS WIRE)–DXC Technology (NYSE: DXC) e Qualtrics (Nasdaq: XM) hanno annunciato oggi una nuova collaborazione per rendere la piattaforma di gestione dell’esperienza EmployeeXM™ di Qualtrics parte della soluzione dei servizi sul posto di lavoro moderno di DXC. Insieme ai dati operativi del posto di lavoro operativo moderno di DXC, DXC acquisirà ed integrerà dati provenienti dall’esperienza di Qualtrics, su come i dipendenti vivono la propria esperienza al lavoro, in modo da trasmettere le opinioni di valore del dipendente in tempo reale per incoraggiare una maggiore partecipazione, collaborazione e produttività.

DXC sarà la prima ad usare la soluzione del posto di lavoro moderno internamente per trasformare le esperienze digitali dei suoi più di 130000 dipendenti, la maggior parte dei quali lavorano in modo virtuale.

