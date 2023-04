Riassunto: Due riconoscimenti per Guidewire agli XCelent Awards di Celent e un tributo ‘Luminary’ per l’amministrazione delle polizze in EMEA

Guidewire PolicyCenter riconosciuta con i massimi onori per ampiezza di funzionalità, base e supporto clienti

DUBLINO–(BUSINESS WIRE)–Guidewire (NYSE: GWRE) ha annunciato che PolicyCenter è stata riconosciuta come vincitrice in due categorie nel rapporto di Celent Policy Administration System Vendors: EMEA General Insurance, 2023 Edition accessibile qui.

Guidewire PolicyCenter è stato riconosciuto come un’eccellenza tra i 18 sistemi di amministrazione delle polizze dei fornitori che hanno soddisfatto i criteri di inclusione di Celent nelle categorie Breadth of Functionality, e Customer Base and Support (Base clienti e assistenza). Inoltre, è stato designato come ‘Luminario’ nella matrice di capacità tecnica di Celent per Advanced Technology (Tecnologia avanzata) e Breadth of Functionality (Ampiezza di funzionalità) tra i 46 sistemi esaminati nel rapporto.

