Riassunto: Due dirigenti di AGCO vengono insignite del premio STEP Ahead di Women in Manufacturing

Roseane Campos e Christine Enge incarnano la leadership presso AGCO e nelle loro comunità.

DULUTH, Georgia–(BUSINESS WIRE)–AGCO Corporation, Your Agriculture Company, (NYSE:AGCO), leader mondiale nella produzione e distribuzione di macchine agricole e tecnologie per l’agricoltura di precisione, ha annunciato che due dipendenti di AGCO hanno vinto il Premio STEP (Science, Technology, Engineering, and Production, scienza, tecnologia, ingegneria e produzione) Ahead del 2021 conferito da Women in Manufacturing, una divisione del Manufacturing Institute. Christine Enge di Duluth, Georgia, e Roseane Campos di Canoas, Brasile, hanno entrambe vinto il premio STEP Ahead di Women in Manufacturing del 2021.





Questo premio di prestigio nazionale viene conferito alle donne dirigenti operanti nel settore manifatturiero ed è inteso inoltre a incentivare le donne a sostenere e fare da guida alla prossima generazione di talenti femminili che desiderano perseguire una carriera nell’industria manifatturiera.

“Christine Enge, responsabile dell’organizzazione globale delle risorse umane, e Roseane Campos, responsabile del nostro team addetto alla produzione, esemplificano alla perfezione le numerose donne straordinarie che stanno plasmando, ogni giorno, il futuro di AGCO e dell’agricoltura.

