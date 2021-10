Riassunto: Due aziende veterane della Silicon Valley lanciano pulsESG™, una piattaforma SaaS integrata per l’analisi delle prestazioni aziendali di materia di ambiente, responsabilità sociale e governance con un finanziamento di avviamento di 8,5 milioni …

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–

Due aziende veterane della Silicon Valley lanciano pulsESG™, una piattaforma SaaS integrata per l’analisi delle prestazioni aziendali di materia di ambiente, responsabilità sociale e governance con un finanziamento di avviamento di 8,5 milioni di dollari da parte di investitori orientati all’impatto

pulsESG™ ha annunciato oggi il lancio della sua piattaforma aziendale SaaS (Software as a Service) per l’analisi delle prestazioni in materia di ambiente, responsabilità sociale e governance (ESG) supportata da un finanziamento di avviamento di 8,5 milioni di dollari da parte di investitori di spicco orientati all’impatto e amministrata da due aziende veterane del settore del software aziendale della Silicon Valley. La piattaforma si contraddistingue nel mercato grazie a caratteristiche come l’architettura basata su modello e la piena integrazione sia con fonti di dati interne che con sistemi esterni rivolti agli investitori, il che permette alle aziende di tenere traccia e raccogliere dati analitici per garantire la conformità e migliorare le prestazioni in ambito ESG in base ai requisiti specifici delle parti interessate.

