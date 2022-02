Riassunto: Ducati e Lenovo continuano a collaborare per promuovere l’innovazione nel Motomondiale

Lenovo dota Ducati di tecnologie più avanzate per conseguire risultati ancor migliori nella stagione in corso.

HONG KONG–(BUSINESS WIRE)–Dopo aver chiuso il 2021 con la conquista del Titolo mondiale costruttori al MotoGp per il secondo anno consecutivo, la squadra Ducati Lenovo è pronta per una nuova stagione in cui la tecnologia svolgerà un ruolo sempre più determinante. La collaborazione in ambito tecnologico instaurata tra Lenovo e Ducati nel 2018 ha aiutato la squadra a innovare e migliorare le prestazioni in pista. Innovazione, velocità e sicurezza sono al centro di questa evoluzione. Attingendo a un’ampia gamma di soluzioni più intelligenti, le tecnologie di analisi dei dati, intelligenza artificiale (Artificial Intelligence, AI) e collaborazione intelligente di Lenovo continuano ad apportare miglioramenti e ad aiutare la squadra ad accelerare le simulazioni e l’analisi dei dati in tempo reale, con trasferimenti tecnologici costanti tra il mondo delle corse e le moto da strada di Ducati.





L’obiettivo prioritario per la stagione 2022 consiste nel portare a termine il progetto Remote Garage che permette agli ingegneri di ricevere dati in tempo reale e interagire con la scuderia e le moto lavorando da remoto.

