Riassunto: Drew Hamer di Velodyne Lidar nominato finalista per il premio CFO dell’anno nella baia di San Francisco

Riconosciuta la leadership finanziaria dimostrata da Hamer nel contribuire a fare di Velodyne la prima public company al mondo dedicata esclusivamente alla tecnologia lidar

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha annunciato oggi che il proprio Responsabile finanziario, Drew Hamer, è stato nominato tra i finalisti del premio CFO dell’anno per la baia di San Francisco.





Hamer è stato riconosciuto per il ruolo centrale da lui svolto nella raccolta di 70 milioni di dollari presso investitori strategici, che hanno sostenuto Velodyne nella fase di rallentamento economico dovuto a COVID-19, grazie a una combinazione di prestiti e vendite di attività e per la sua leadership nel condurre la società attraverso la fusione con una SPAC (Special Purpose Acquisition Company) che ha raccolto 419 milioni di dollari per la capitalizzazione del suo bilancio sociale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

