Riassunto: Dreamstime propone un nuovo piano freemium illimitato e la funzionalità Contributor Sponsorship

NASHVILLE, Tenn.–(BUSINESS WIRE)–Dreamstime, attualmente la maggior community microstock mondiale con i suoi 200 milioni di foto d’archivio online di altissimo livello, ha lanciato un piano freemium illimitato e ha aperto un nuovo flusso di introiti per gli autori delle foto. Nel quadro dell’impegno per maggiori opportunità, sia per gli utenti che per i creatori di contenuti, l’agenzia ha aggiunto un meccanismo di introiti in base ai download che consente ai progettisti di reperire gratuitamente splendide immagini e, su base opzionale, di sponsorizzare i fotografi motivandoli all’ulteriore creazione di contenuti di qualità superiore.

La collezione gratuita di Dreamstime viene aggiornata quotidianamente e, attualmente, propone 3,2 milioni di file elaborati, modelli rilasciati e adatti all’uso commerciale in base alla licenza gratuita Limited Royalty RF-LL di Dreamstime.

